La Campania riapre da lunedì. L'Italia torna tingersi di giallo. E la Regione è tra quelle promosse che potranno finalmente fare ripartire tante attività chiuse per mesi. Si potrà andare a cena al ristorante, prendere un aperitivo e anche viaggiare tra regioni dello stesso colore. Sono in area arancione solo 5 Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (la Sardegna unica regione rossa).

Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile. Il nuovo decreto Covid prevede da lunedì Che la riapertura per bar e ristoranti all’aperto (sia a pranzo che a cena), con il coprifuoco che resta alle 22.

Riaprono anche cinema, teatri, musei e mostre, riparte lo sport da contatto all’aperto (come calcetto e basket) e saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra Regioni gialle.