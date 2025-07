"Fino al 30 settembre è in vigore in Campania il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi". A ricordarlo, in una nota presente sulle proprie pagine social, è la protezione civile della Regione Campania, che sottolinea come sia "in prima linea per il contrasto e la prevenzione dei roghi che minacciano non solo i nostri boschi, ma anche la sicurezza di tutti". Anche per questo, come ogni anno, è stata avviata una specifica campagna di comunicazione antincendio boschivo da parte della Regione Campania, campagna "rivolta a ogni cittadino: sentinella attiva e primo agente di protezione civile sul proprio territorio, custode consapevole del nostro patrimonio naturale". Al motto di "chi vede, protegge", la protezione civile regionale ricorda che "essere cittadini consapevoli significa adottare comportamenti responsabili, ma anche non voltarsi dall'altra parte. Se avvisti un incendio, non pensare che qualcun altro abbia già chiamato. Telefono subito al numero verde della protezione civile della Regione Campania e fornisci indicazioni chiare e precise per localizzare l'area interessata". Il numero è l'800232525: "Proteggere i boschi - concludono dalla protezione civile - è un dovere di tutti".