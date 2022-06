Sono passati già dieci anni e la domanda senza risposta resta sempre la stessa: come sta il fiume Sarno? Dai numeri che emergono dal report di Legambiente non sono confortanti. Le coste della Campania continuano ad essere colpite duramente sia dagli agenti inquinanti che dalle tante città che non hanno ancora una depurazione efficiente.

L’inquinamento della costa continua ad essere al centro dell’attenzione, stretto nella morsa di scarichi illegali e liquami, che spesso dai fiumi arrivano direttamente a mare. E’ questo anche il caso del fiume Sarno.

Dieci anni fa il Rotary Club di Pompei organizzava un incontro tematico in cui si poneva la stessa domanda e che ancora oggi fatica a trovare risposta. Tanti sono stati i dibattiti organizzati sul tema dell'inquinamento del fiume. Contaminazione dei suoli e delle acque del bacino idrografico del Sarno il cui tasso di inquinamento oltrepassa la soglia consentita anche a causa dello sfruttamento che ne viene fatto. Torre Annunziata, alla foce del Sarno arrivano i volontari di Plastic Free Promuovere la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale lo scopo dell’iniziativa

La Campania oggi è maglia nera per il mare illegale. Sono 7.970 i reati contestati nel 2021, quasi 21 illeciti al giorno. L'uso delle acque del bacino ne rende difficoltosa la rigenerazione. Già allora si faceva l'appello a intensificare controlli e la salvaguardia del corso fluviale. Una grande mano è stata data dalle ultime operazioni massive delle Forze dell’Ordine. L’allora prefetto Ferrigno chiedeva l’aiuto della popolazione: “Le forze dell'ordine sono continuamente al lavoro per rilevare le inadempienze legislative, ma è impossibile pensare a una presenza costante e continua lungo tutto il Sarno”.

Ecco perché, come ha sostenuto Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, è necessario mantenere accesi i riflettori sui principali fattori di pressione illegale sull'ecosistema marino del nostro Paese: dall'abusivismo edilizio al deficit di depurazione, sia quantitativo che qualitativo, dagli sversamenti in mare di liquami inquinanti d'ogni tipo all'incubo, perché di questo si tratta, della pesca illegale".