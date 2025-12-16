Piogge e temporali in arrivo sulla Campania nelle prossime ore. La protezione civile della regione ha dunque emesso una allerta gialla valida dalle 18 di oggi alle 12 di mercoledì per diverse zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele, Alto e Basso Cilento. In base alle previsioni disponibili, sono previste precipitazioni improvvise, che potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento. I temporali, ricorda la Protezione Civile, potrebbero dar luogo a fenomeni connessi al rischio idrogeologico come allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli.