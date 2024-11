Il Consiglio regionale della Campania ha respinto con 35 voti la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra a Vincenzo De Luca. A favore della mozione hanno votato 15 consiglieri (un solo assente). Ai voti del centrodestra, anche se con motivazioni diverse, si sono aggiunti quelli del M5S. Il governatore ha assistito alla discussione leggendo un libro in aula el termine della votazione non ha rilasciato nessun commento ai giornalisti in attesa. Così il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero (Pd), ha detto: "La fiducia aumenta".