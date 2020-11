Sette giorni per tornare in classe. Si mette in moto la macchina organizzativa per riaprire le scuole in Campania.Controlli a tappeto per riportare in classe i più piccoli dopo una lunga pausa entro martedì 24 novembre. I test contro il Covid agli insegnanti, ma estesi anche ai bambini e alle famiglie che li vorranno fare.

Partito il piano anti-Covid preparato dall'Unità di crisi. Si comincia dai servizi educativi e le scuole dell’infanzia (0-6 anni) e le prime classi della primaria.

«Con circa 200-210mila iscritti in totale, conteggiando anche privati e paritarie non tutti mappati nel sistema. Ma non vogliamo che per i bambini sia un incubo», puntualizza l’assessore all’istruzione, Lucia Fortini.

Chi vuole sottporsi a controllo dovrà prenotare chiamando il numero verde 800 814 818, attivo a partire da oggi 17 novembre, dalle 7.30 alle 19.30, e per l'intera durata dello screening. Al telefono occorre fornire i propri dati anagrafici (cellulare ed e-mail), indicare l’istituto scolastico di appartenenza e dare il consenso al trattamento dei dati personali.

In una nota pubblicata nella serata di ieri si spiega: "L’operatore comunicherà in tempo reale, ma anche attraverso la posta elettronica, la data, l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il test rapido, unitamente a un numero di prenotazione da comunicare agli addetti della Asl".