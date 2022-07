Sette i morti per Covid in due giorni. È l'ultimo dato della Campania. Resta stabile, invece, il tasso di incidenza.



Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, i neo positivi al Covid sono 8.239 su 37.531 test effettuati.

Ieri il tasso era pari al 22,02% oggi è pari al 21.95%.Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali si registra un leggero rialzo dei ricoveri in terapia intensiva con 36 posti letto occupati (ieri erano 33); calo, invece, in degenza con 720 posti letto occupati (ieri erano 728).