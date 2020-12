La Campania torna zona gialla. Da domenica 20 dicembre altre 3 Regioni e una Provincia autonoma arancioni passeranno in zona gialla. Ristoranti e bar potranno riaprire, anche se per tre giorni. Si tratta di Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, che verranno classificate tra i territori a rischio contagi Covid-19 più basso e dunque con misure meno severe rispetto a quelle attuali. Un passaggio automatico che avviene per «scadenza dell’ordine vigente» e che viene confermato dalla mancanza di nuove ordinanze firmate per oggi, 18 dicembre, dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare come già avviene per il resto d’Italia. Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà dunque possibile spostarsi solo tra Comuni all’interno della stessa Regione. Dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio, infine, varranno le regole indicate nel decreto che il Consiglio dei ministri approverà in serata: dunque, stando a quanto emerso finora, zona rossa in tutta Italia nei festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni.