Un piano di aiuti per le famiglie e le imprese in Campania. Lo ha annunciato oggi De Luca nella sua diretta Facebook.

"Oggi noi in Regione Campania cerchiamo di fare quello che è in nostro potere per la solidarietà, facciamo uno sforzo enorme per un piano economico come quello varato due anni fa per il covid con aiuti di un miliardo e 20 milioni per famiglie, imprese, pensionati, per il mondo del comercio e dell'artigianato.

Non abbiamo oggi quelle risorse ma stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di milioni per un piano di aiuti a famiglie e imprese". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nell'appuntamento Facebook del venerdì.

"Stiamo finendo la preparazione - ha detto - di un piano di aiuti economici che presenteremo la prossima settimana, con contributi alle famiglie ma anche ad asili nido, per gli abbonamenti gratuiti per gli studenti ai meziz pubblici che già ci sono, daremo anche un buono per attività sportive per ragazzi e ragazze. Cerchiamo di bloccare l'aumento per le bollette dell'acqua su cui possiamo lacvorarci da Regione. Anche sulle imprese, cerchiamo di sterilizzare per il 30-40% gli aumenti del costo di energia visto che in attesa che dal Governo nazionale, quello esistente è dimissionario e si aspetta il prossimo, arrivino misure sostegno e sterilizzazione degli aumenti. Stiamo pensando a misure più grandi possibili rispetto alle risorse della Regione. Ricordo che le etrate che abbiamo quest'anno sono inferiori di 400 milioni rispetto allo scorso anno. Quando si governa si fanno conti con bilanci, in campagna elettorale sei allegro e disinvolto, poi al governi ti confronti con la realtà".