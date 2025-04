Si ferma la corsa di De Luca. Per la Consulta, incostituzionale legge Campania su terzo mandato.

La norma consentiva al governatore uscente di ricandidarsi. È incostituzionale la legge della

Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo mandato. Lo ha stabilito la Corte

Costituzionale. Campo libero al PD per la costruzione del centrosinistra con un nuovo candidato. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo il no della Corte costituzionale al terzo mandato dice: "Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti – afferma De Luca -. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti".