In Campania stretta per le regionali di metà novembre. Tra i dem viene considerato chiuso l'accordo con il M5s per candidare Roberto Fico, che dovrebbe essere ufficializzato a breve. L'ex presidente della Camera è già in campagna elettorale.

Resta però il nodo del congresso regionale del Pd, la cui guida è ambita da Piero De Luca, figlio del governatore uscente Vincenzo. Nel partito la discussione è sui tempi, fra chi vuole celebrarlo prima delle Regionali e chi ritiene opportuno farlo solo dopo. Una decisione sul candidato del centrodestra è attesa nel vertice fra Meloni e gli altri leader della coalizione, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, che potrebbe tenersi anche prima della fine di agosto. In quell'occasione si attende anche la soluzione del rebus Veneto, con il braccio di ferro fra FdI e Lega per l'indicazione del successore di Luca Zaia, nonché il nome del candidato in Campania.

Sembra essersi raffreddata l'ipotesi Edmondo Cirielli (in quota FdI), a differenza di quella di Giosy Romano (su cui potrebbe convergere anche Azione). Sono stati commissionati sondaggi anche su Mara Carfagna di Noi moderati, e non viene scartato un profilo civico come quello di Gianfranco Nicoletti, rettore dell'Ateneo Vanvitelli.