Molti tra cinquantenni e sessantenni sono ancora in attesa del vaccino, ma a partire da domani, 15 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Intanto de Luca ha lanciato al governo la richiesta di più dosi, altrimenti per l'estate non si saranno immunizzati abbastanza campani. Il link della piattaforma: https://adesionevaccinazioni.soresa.it