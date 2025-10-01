La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Dalle 20 di oggi alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono "venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate". La Protezione Civile ricorda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure idonee a mitigare i rischi connessi all'allerta vento e mare, in linea con i piani comunali di protezione civile, ivi inclusi il monitoraggio del verde pubblico e della corretta tenuta delle strutture temporanee e mobili esposte alle sollecitazioni. L'avviso emanato dal centro Funzionale e diramato dalla sala Operativa regionale della Protezione civile ha colore verde poiché il codice colore si riferisce al solo rischio idrogeologico ed idraulico associato alle precipitazioni che non è al momento previsto. L'allerta vento non è invece associata a codice colore.