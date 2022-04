Un camper davanti alle scuole della Campania per spiegare i vantaggi della chirurgia estetica. Un'iniziativa firmata dall'assessore regionale Lucia Fortini fortemente contestata dal Cif.

Il Centro italiano femminile definisce "senza mezzi termini una pessima iniziativa il camper sulla chirurgia plastica davanti alle scuole di Napoli organizzato dall'assessorato all'Istruzione della Regione Campania". "Non è questo ciò di cui hanno bisogno i nostri ragazzi", sostengono in una nota Fiorella Girace, presidente Cif provinciale di Napoli, Marinella Gargiulo presidente Cif regionale della Campania, Maria Aurilia e Nora Di Nocera del Cif regionale della Campania.

"Nella città con il più alto tasso di dispersione scolastica d'Italia, nella Regione maglia nera per l'obesità infantile è assolutamente necessario occuparsi di ben altre questioni - spiegano - Promuovere una corretta alimentazione ad esempio, promuovere lo sport e finanziare strutture affinché anche nelle scuole lo si possa praticare seriamente. Invece no, l'assessora Lucia Fortini cosa fa? Organizza un bel convegno insieme ad autorevoli relatori dal titolo "La Chirurgia plastica e la salute della Donna" e presenta il progetto "In Forma" per promuovere con un camper davanti alle scuole napoletane la chirurgia plastica affinché non sia un tabù!".

"Non siamo contrarie alla chirurgia plastica ovviamente, in molti casi utile per ridare serenità e garantire una vita migliore. Siamo assolutamente contrarie all'iniziativa voluta dalla Fortini invece. Parlare di questo davanti alle scuole?- aggiungono - Come se i nostri ragazzi non avessero già modelli di discutibile perfezione che gli vengono continuamente proposti. Un messaggio che contribuisce a mettere ulteriormente in crisi i giovani nella difficile fase di accettazione del proprio corpo. Un'iniziativa di nessun valore dal punto di vista educativo. E poi, una domanda sorge spontanea, ma la chirurgia plastica non è sconsigliata ai minorenni? Assessora, sbagliare è umano, correggersi è opportuno".