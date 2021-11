Visite senologiche gratuite: partirà a fine mese l'iniziativa del Comune di Pompei in collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica diretto dal Prof Ludovico Docimo della Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli.

Due le date da segnare in calendario: il 29 novembre e il 6 dicembre. In entrambe le giornate la senologa, Dott.ssa Simona Parisi visiterà gratuitamente le donne che ne faranno richiesta negli orari: 9:00- 13:30 e 15:00 – 18:00.

L’iniziativa è rivolta alle donne che abbiano compiuto i 18 anni di età, ma verrà data precedenza alle 70enni come categoria maggiormente a rischio.

Per prenotarsi è necessario chiamare il numero: 𝟬𝟴𝟭.𝟴𝟱𝟳𝟲𝟮𝟱𝟵 𝗱𝗮𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝟵:𝟬𝟬 – 𝟭𝟯:𝟬𝟬 𝗱𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟮𝟰 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.

Le visite si terranno presso i locali del Museo d’Impresa, presso il Comune di Pompei in piazza Bartolo Longo.

Il cancro al seno è la patologia tumorale più frequente con un trend in crescita, aggravato dal ritardo delle campagne di screening. L'obiettivo della campagna promossa dal Comune di Pompei e dal sindaco Carmine Lo Sapio, è quello di sensibilizzare un maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione e della diagnosi precoce poiché la tempestività della diagnosi è fondamentale per una più alta probabilità di guarigione.

La visita senologica è un esame completo del seno, del tutto indolore ed eseguito senza l'impiego di strumentazioni, effettuata da un medico senologo mirato ad individuare – o escludere – la presenza di una patologia che interessa il seno. Nella prima parte della visita il medico sottopone diverse domande alla paziente con l'obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili sulla sua storia clinica e sulle sue abitudini. Nella seconda parte della visita procede con l'esame clinico che si basa sull'osservazione e la palpazione accurata di entrambe le mammelle. Inoltre può fornire indicazioni su come effettuare una corretta autoanalisi del seno, per controllare regolarmente in autonomia eventuali cambiamenti.