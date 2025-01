E' di 36 il bilancio delle persone ferite nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Si arriva a 54 in tutta la Campania. Due persone sono state raggiunte di striscio da proiettili vaganti ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un turista il 28enne arabo colpito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di San Silvestro.

Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola alla spalla sinistra mentre era in strada con altri amici in zona San Carlo Arena. Accompagnato all'ospedale San Giovanni Bosco, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al Cardarelli, dove resta ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono otto i bambini feriti, di cui cinque hanno un'età compresa tra uno e dodici anni. Tra i bambini feriti rilevati 6 sono ricoverati all'ospedale Santobono.

Un ?12enne per ustioni al torace, dimesso con 7 giorni di prognosi; un ?bimbo di 2 anni per ustioni torace e braccio sinistro, ricoverato in chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; una ?bimba di 10 anni per ustioni arti e ipoacusia, ricoverata in chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; ?14enne per ustioni arto superiore, dimesso con 7 giorni di prognosi; bimbo 9 anni per ferita globo oculare, dimesso con 7 giorni di prognosi; ?bimbo 7 anni per ustioni arto superiore destro, dimesso con 7 giorni di prognosi.