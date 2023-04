Carenza organica, stabilizzazione del personale precario, criticità del Ps-Obi. Sonio queste le criticità che un gruppo di dipendenti dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli ha denunciato nel corso di un flas mob tenuto oggi dinanzi all'ospedale napoletano. "Criticità già palesate durante l'assemblea generale dei lavoratori tenutasi in data 23 Marzo", si legge in una nota delle segreterie aziendali Aorn "A. Cardarelli" Fp Cgil, Cisl Fp, Fials e Cobas. "Quanto evidenziato ha come unico obiettivo quello di migliorare le condizioni di cura dei pazienti che quotidianamente afferiscono alla nostra Azienda ma ciò non può realizzarsi senza contestuale miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori", si legge nella nota. La nostra azione non terminerà fintantoché le criticità a più riprese evidenziate non troveranno soluzione e a tal proposito segnaliamo, che nonostante l'avvio della procedura di raffreddamento del conflitto con Organi terzi, la Direzione Strategica al termine della manifestazione ha convocato - come richiesto dalle scriventi - su tavoli separati, le organizzazioni sindacali e la Rsu inserendo all'ordine del giorno quanto da noi richiesto", conclude la nota.

