Scatta la protesta nel centro commerciale la Cartiera. Le lavoratrici e i lavoratori della Conbipel/Btx in servizio presso “La Cartiera” di Pompei incroceranno le braccia, venerdì 29 settembre, per l’intero turno di lavoro per protestare contro la decisione aziendale di chiudere il punto vendita per il mancato rinnovo del fitto del locale di vendita all’interno del centro commerciale di via Macello.

I vertici aziendali hanno comunicato alle organizzazioni sindacali la cessazione delle attività per la fine del mese di ottobre.

«Un’altra grande catena decide di andare via accentuando quel processo di desertificazione economica e commerciale del nostro territorio che denunciamo da anni - afferma il segretario generale della Filcams CGIL Napoli-Campania, Luana Di Tuoro-. I grandi marchi sono sinonimo di legalità e buona occupazione. A farne le spese, saranno ancora una volta i lavoratori, per la maggior parte donne e monoreddito».