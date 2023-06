Non solo Savoia. Gli occhi di Emanuele Filiberto sono puntati sul Siena. Dopo l’acquisto del Portici Calcio il principe potrebbe di nuovo scendere in campo per salvare l’ennesima società calcistica. Stavolta, però, la Casa Reale Holding spa punta sulla Toscana.

Filiberto avrebbe richiesto un incontro al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, durante i giorni del Palio. L’obiettivo della Casa Reale è salvare le società sportive in difficoltà e creare centri di formazione per i giovani in condizioni di svantaggio. L'obiettivo del principe è creare un'accademia sportiva per i ragazzi in difficoltà. Un progetto sociale annunciato anche a Torre Annunziata quando fu rilevato il Savoia. Intanto, i tifosi biancoscudati su interrogano su quale sarà il futuro della squadra oplontina. Sabato 8 luglio i vertici di Casa Reale incontreranno i tifosi per fare il punto sulla situazione sul futuro dei biancoscudati.