"Marcare distinguo e creare fratture non aiuta la comunità democratica. Non possiamo da una parte sostenere un campo largo e dall'altra fare distinzioni tra un Pd buono e cattivo. Gli avversari politici sono altri. Ben venga la dialettica interna, ma su temi non sulle persone. Il Pd a Napoli e in tutta la Regione Campania ha dimostrato di essere forza di governo e di cambiamento. I risultati elettorali ottenuti in Regione, a Napoli e nelle altre realtà locali sono frutto del grande lavoro amministrativo fatto in questi anni. Abbiamo accettato e vinto sfide importanti, assumendoci la responsabilità delle scelte e operando nella chiara volontà di far crescere la nostra comunità, non per trarne profitti personali" - è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del PD in consiglio regionale.

