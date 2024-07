"La tragedia che ha colpito Scampia ci lascia senza parole. Un evento drammatico che ha strappato via due vite preziose e ha colpito duramente l'intera comunità. In questo momento di grande sofferenza, voglio esprimere il mio più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati toccati da questa terribile tragedia. Quanto accaduto la scorsa notte nel quartiere di Napoli ci ricorda quanto sia importante il lavoro per la sicurezza e la prevenzione nei nostri territori. Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione per evitare che eventi simili possano ripetersi, mettendo sempre al centro la tutela della vita e della dignità delle persone" - è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania.