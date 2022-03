Ne hanno parlato tutti e continuano a farlo nonostante anni e anni di dibattiti: ne parlano i giocatori, che sono la parte principale chiamata in causa quando ci riferiamo al casinò online. Ma ne parlano anche gli stessi operatori che si trovano ad effettuare delle scelte precise per poter operare sui diversi territori e mercati. Da un lato abbiamo i casinò online dotati di licenza ADM, dall’altro i casino online non AAMS.

Sono tanti gli scommettitori e giocatori che hanno dimostrato di preferire le proposte e le offerte introdotte dalle piattaforme di casinò come LibraBet con certificazione straniera. Ma per quale motivo? La risposta può essere riscontrata all’interno delle severe restrizioni che sono state previste dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che tutela i giocatori e l’intero settore di gioco sul territorio italiano.

Le regole così severe, introdotte per massimizzare la sicurezza di un giocatore, vengono spesso lette dagli stessi utenti come una limitazione. E per questo motivo molti giocatori di alto livello si mettono alla ricerca di piattaforme con certificazioni internazionali per riuscire a trovare qualcosa di ben diverso. Dal numero di giochi al valore dei bonus e promozioni offerte! Ma vediamo da vicino quali sono le caratteristiche di queste due tipologie di casinò online.

Caratteristiche dei Casinò ADM

Come abbiamo avuto modo di dire grazie alla certificazione ADM (AAMS) si dimostra che una piattaforma specifica opera nel mercato di riferimento in modo sicuro e rispettando gli standard imposti. Questa alta fase di controllo è il vantaggio principale che possiamo riconoscere, che viene però affiancato a una serie di aspetti che non convincono completamente i giocatori.

Per esempio, vi è un’alta tassazione sulle vincite e sono imposti dei limiti sulle scommesse ma anche sul valore e sul trasferimento di soldi per depositi e prelievi. I limiti sono spesso visti come un vantaggio da parte dei giocatori ma le tassazioni che spaziano dal 4 al 20% per le scommesse sportive, o sui profitti dei casinò, possono spingere i giocatori a darsela a gambe levate, scegliendo una piattaforma non AAMS.

E i casinò non AAMS?

Per molti anni sono stati erroneamente considerati come il “male” del gioco d’azzardo, perché etichettati come siti non legali. Ciò avveniva perché non era riconosciuto il prestigio a tutte le certificazioni internazionali attribuite ai casinò in questione. Ci sembra doveroso quindi sfatare questo falso mito e confermare invece che tutti i siti con licenza internazionale sono assolutamente legali anche se non vengono protetti da licenza italiana.

Hanno comunque ottenuto una certificazione estera, come per esempio quella di Gibilterra, di Curacao o di Malta. Queste licenze sono notoriamente considerate molto più libere poiché rimuovono i limiti di perdita e i limiti di scommessa e inoltre possono offrire dei bonus per i giocatori che sono davvero molto interessanti e variegati.

Ma anche in questo caso non possiamo non citare alcuni svantaggi. In base alle restrizioni attive, potrebbe essere limitata la selezione dei giochi offerti per i giocatori in Italia, e inoltre viene a mancare una delle modalità di pagamento più utilizzate in assoluto. Stiamo parlando di PayPal, portafoglio elettronico che ancora non ha conquistato questo tipo di piattaforme, lasciando perplessi molti giocatori.

Conclusione

Indubbiamente queste due diverse realtà di gioco hanno saputo negli anni spalleggiarsi indirettamente, per permettere così al gioco d’azzardo di essere correttamente regolato e autorizzato nel nostro Paese. L’unica cosa da fare in questo momento è ricercare e quindi offrire un maggior equilibrio nel rispetto dei giocatori che non rinunciano alle proprie scommesse.

Si dovrebbe provare quindi a rendere più omologate le piattaforme rispetto a quelle che sono le caratteristiche strutturali del gioco. Mentre la vera differenziazione potrebbe e dovrebbe passare attraverso la politica delle promozioni offerte e il catalogo di giochi composto da tantissime variazioni di slot, giochi da tavolo o di carte.