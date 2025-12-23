Casola di Napoli, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato . Dal 26 dicembre al 6 gennaio il borgo di Casola di Napoli ospita il Presepe Vivente Cantato e Cuntato, con teatro, musica, tradizione e oltre 90 comparse.

Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. Le luci, le scene, le voci e i canti tra i più attesi dei Monti Lattari sono pronti a tornare protagonisti, il 26, 27 e 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

Il borgo antico di Casola di Napoli – con le sue strade in pietra, i suoi archi e i suoi scorci d’epoca – si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, trasformandosi ancora una volta in un teatro a cielo aperto, un luogo di spettacolo e suggestione, memoria e comunità.

Oltre 90 comparse, 35 attori, 10 musici e un ricchissimo apparato scenico daranno vita a un percorso immersivo unico, nel quale tradizione popolare, teatralità e racconto si intrecciano con gli elementi iconici della sacralità cristiana restituendo l’autentico spirito del Natale.

Un percorso vivo, cantato e raccontato. Il Presepe sarà visitabile dalle 17:30 alle 21:30, con ingressi scaglionati in gruppi da 20–25 persone per garantire fluidità e un’esperienza piena e coinvolgente.

Il cammino partirà da Via Vittorio Veneto, dove vin brulè e tè caldo accoglieranno i visitatori. Da qui, si attraverserà una sequenza di postazioni artistiche, canti, villanelle, scene recitate e momenti performativi che accompagneranno l’ascesa verso il borgo.

Cuore pulsante del percorso sarà la sezione dedicata alla tradizione artigiana locale, con botteghe ricostruite e piccoli laboratori, che condurranno il visitatore alla piazza del mercato, animata da danze, scene teatrali e sapori popolari, fino a culminare nella Capanna della Natività, fulcro narrativo del Presepe e della tradizione religiosa.

Infine, una chicca, sarà rappresentata dalla sezione “romana”, con legionari, accampamento militare e la figura scenica del mitico re Erode. L’uscita dal percorso avverrà su via Gesini.

Sono previste navette gratuite con collegamento ai parcheggi di via Gesini, Piazza IV Novembre e Parco Amicizia.

L’Epifania: la grande parata conclusiva. Il 6 gennaio 2026, il Presepe Vivente si chiuderà con una grande parata corale: a sfilare saranno tutte le comparse, i musici, i figuranti, le pacchianelle e i Re Magi, un grande spettacolo che farà da cornice ad una manifestazione unica nel proprio genere!

Il ruolo delle associazioni: una comunità viva e ricca di cultura. L’edizione 2025 cresce ancora grazie al lavoro instancabile delle realtà associative del territorio, che contribuiscono in modo concreto alla costruzione del progetto:

Vocazioni Creative, affidatario del progetto e responsabile delle attività artistiche e narrative del percorso;

Pro Loco Casola di Napoli, da sempre impegnata nella valorizzazione culturale e turistica del paese;

Abili alla Vita, presente con il suo contributo organizzativo e sociale, per un Presepe davvero inclusivo;

Forum dei Giovani, motore fondamentale nelle attività di supporto, accoglienza e logistica, rappresentanza attiva della nuova generazione casolese.

Il loro impegno testimonia un modello di comunità attiva, cuore pulsante dell’evento, attraverso la memoria comune e la partecipazione accorata.

Istituzioni e Direzione Artistica. «Il Presepe Vivente è un racconto collettivo – nelle parole del sindaco Alfredo Rosalba – un intreccio di identità, tradizioni e partecipazione che ogni anno si rinnova e ci unisce. La forza della nostra comunità è la sua capacità di custodire e rilanciare la propria storia».

Un ringraziamento particolare all’Assessore alla Cultura Rachele Cascone, al suo costante lavoro di coordinamento e al dialogo continuo con le realtà associative e artistiche.

La direzione artistica è infine affidata a Gabriele Saurio, che anche per questa edizione ha saputo integrare tradizione e teatralità, portando in scena un percorso narrativo poetico e profondamente radicato nella cultura locale e nel tessuto casolese.

L’edizione 2025 è realizzata con il contributo della Regione Campania, a cui l’intera comunità casolese è grata e riconoscente per il costante impegno nel sostegno delle espressioni artistiche e culturali locali. Info e Contatti. Telefono: 380103733

Ingresso gratuito. 26, 27 e 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026. Apertura 17:30 / Chiusura 21:30. Navette gratuite dai parcheggi di Via Gesini, Piazza IV Novembre e Parco Amicizia