Castellammare fulcro della scienza con la "Notte europea dei ricercatori". Tra i promotori Nello Cerrato, uno stabiese impegnato da anni nella ricerca scientifica sulle cellule tumorali per individuare terapie sempre più efficaci.

La “Notte Europea dei Ricercatori” (European Researchers’ Night - ERN) è un’iniziativa europea per la diffusione della cultura scientifica promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del Progetto Horizon 2020 “Marie Skłodowska Curie Actions”. La finalità principale dell’evento è quello di condividere la conoscenza e costruire un dialogo tra ricercatori e cittadini, permettendo a questi ultimi di meglio comprendere il ruolo e l’impatto della ricerca sulla società, in una maniera coinvolgente, interattiva e anche spettacolare. Pubblicava foto della sua ex sui social: arrestato lo stalker Una persecuzione che aveva costretto la vittima a cambiare le sue abitudini: in manette un 36enne di Santa Maria la Carità

Napoli e la Campania hanno aderito compatte al progetto europeo S.T.R.E.E.T.S. - European Researchers’ Night attraverso una cordata di Enti afferenti alla rete “C.R.E.O” Campania Research Engagement and Outreach. Per l'appuntamento del 30 settembre sono organizzate diverse attività nelle più famose città d’Europa. In attesa dell’appuntamento finale, il progetto prevede anche l’organizzazione di pre-eventi, come quello in programma a Castellammare di Stabia dal 12 al 18 settembre in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti Stabiesi Ascom.

I negozianti che aderiranno all’iniziativa esporranno nelle vetrine e all'interno del negozio un cartellone o sagoma di un ricercatore italiano su cui sarà riportato il link, accessibile via cellulare, per accedere alle informazioni scientifiche di interesse generale di cui il ricercatore è particolarmente esperto. Un modo per conoscere in pochi minuti cose nuove ed interessanti e cogliere cosi nuovi spunti di conversazione e confronto.