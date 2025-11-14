“Sanità e trasporti al centro: basta folklore, la Campania merita soluzioni”. Si presenta così Maria Rosaria Boccia, assieme a Stefano Bandecchi, politico, imprenditore e dirigente sportivo italiano che questo pomeriggio al Gran Caffè Napoli di Castellammare di Stabia ha rilanciato la sua candidatura.

La Boccia ha ribadito con forza la sua presenza in campo e la volontà di portare avanti il suo progetto: “In me è scattata la voglia di dimostrare che non dobbiamo arrenderci. Quello che sto subendo è una persecuzione da un anno e mezzo. Io non ho fatto nulla e la mia privacy è stata violata persino sulle reti nazionali”.

Nonostante un avviso di garanzia l’avesse spinta a pensare al ritiro per tutelare la famiglia, ha scelto di restare in corsa. “Ho portato persino il mio libretto universitario della Partenope – racconta – perché ora stanno indagando anche sul mio percorso di laurea. Vorrei capire su cosa si fonda questa indagine”.

La voce di Boccia si fa ferma quando ricorda i tentativi di confronto mancati: “Abbiamo chiesto un dialogo con Cirielli e Fico, ma non sono mai pervenuti. Se siamo qui è perché abbiamo qualcosa da dire”. La candidatura nasce dall’incontro con Bandecchi: “Ho accettato perché lui vuole cambiare la nostra regione ed è un grande imprenditore”. La campagna elettorale, sottolinea, non può ridursi a folklore: “Per fare audience servono argomenti e proposte, non stupidaggini. La nostra squadra è competitiva”.

Non mancano le critiche: “Gasparri è costato milioni di euro, ma cosa ha fatto per noi? Io invece ho scritto due mozioni e una proposta di legge per la sanità italiana”. Nel libro che presto pubblicherà, promette di svelare “cosa è davvero il sistema governo e chi era Sangiuliano”, accusato di “bugie e gossip”. E ribadisce: “Il candidato presidente ha delle idee e le abbiamo sposate. Sanità e trasporti sono la nostra priorità. Chi governa da trent’anni non ha fatto nulla: noi vogliamo risolvere i problemi”.

Accanto a lei, Stefano Bandecchi rilancia con forza le sue proposte: “Le soluzioni per la Campania le ho: riqualificazione industriale italiana sul piano energetico. I nostri stipendi sono tra i più bassi secondo i dati Ocse. Oggi destra e sinistra si presentano dicendo che vogliono cambiare le cose, ma ci sono sempre stati. Eppure il Sarno è ancora inquinato, la Circumvesuviana è in questo stato e la sanità non funziona”.

Sul rapporto con la candidata, è netto: “La Boccia è una donna forte e di destra, la sinistra l’ha attaccata ogni giorno disegnandola come donna cattiva. Ma lei è un’imprenditrice, gestisce le sue aziende e non ha mai preso una busta paga dallo Stato. Si è preoccupata dei bambini obesi, ora è candidata ed è possibile votarla, anche se non voleva perché c’era un avviso di garanzia nei suoi confronti”.

Poi aggiunge la sua esperienza da amministratore: “Vi rispondo da sindaco di Terni: lì ho abbattuto i costi delle strade, so dare importanza ai vostri soldi. Ho creato il lavoro di cittadinanza, dando a 50 persone la possibilità di lavorare dignitosamente per la comunità. Ho impiegato denaro pubblico per la crescita senza fare mutui e debiti. Con me i medici e gli infermieri sono raddoppiati, a Terni abbiamo fatto tanti bandi per la sanità. La disoccupazione è diminuita, mentre nessun governo – né di destra, né di sinistra, né tecnico – è stato in grado di migliorare la vita degli italiani”.

Non manca un riferimento personale: “La signora Boccia ha perso i capelli, la mobilità di un braccio e ha avuto una paresi facciale. Parliamo di violenza sulle donne: e questa cos’è allora? Ci sta tanta gente che ti calpesta e ti fa del male”.

Infine, il candidato presidente rilancia la sua visione: “Io voglio produrre ricchezza e lavoro per dare dignità alle persone. Dobbiamo reindustrializzare l’Italia, che non ha più una fabbrica e un orizzonte davanti a sé. Mettere a posto la sanità, perché manca programmazione. I curriculum degli altri candidati sono scarsi”.