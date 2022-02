Nella mattinata di sabato gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Starza a Castellammare di Stabia hanno notato un uomo in sella ad uno scooter che, alla loro vista, ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga a piedi.



I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in viale Puglia accertando che lo scooter sul quale viaggiava aveva il bloccasterzo spaccato ed era stato rubato poco prima in via Cosenza.



A.L., 38enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

