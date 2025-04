"Su richiesta del territorio, del sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, e su precisa sollecitazione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca", come riferito una nogta, EAV (Ente Autonomo Volturno), dopo il crollo della cabina della Funivia del Faito, ora interrotta, da lunedì 28 aprile sarà attivato, in via sperimentale, un servizio di collegamento bus diretto, senza fermate intermedie, da Vico Equense per il Faito, che va ad aggiungersi a quello già previsto con ìtre corse al giorno di andata e ritorno. L'integrazione prevede 14 corse dirette da Vico Equense e 15 dal Faito. Le partenze da Vico Equense saranno effettuate in concomitanza con l'arrivo dei treni della Circumvesuviana. Per consentire l'interscambio con la ferrovia, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, oltre al treno, sono già attive 20 corse automobilistiche al giorno dalle 6.00 alle 19.15 con transiti alle stazioni EAV di Castellammare piazza Unità d'Italia e Vico Equense. I titoli di viaggio utili per questo servizio sono quelli attualmente previsti per i residenti:

"Andata/Ritorno under 18" di € 3,60 e "Andata/Ritorno residenti" di € 5,90, approvati con Decreto Dirigenziale 101/2023 della Giunta Regionale della Campania, estesi a tutti i viaggiatori e acquistabili presso le rivendite convenzionate, le stazioni di EAV Castellammare e Vico Equense, con l'app GoEav e con l'app di Unicocampania. Il titolo di viaggio è valido anche tra Castellammare e Vico Equense con destinazione Monte Faito e viceversa.