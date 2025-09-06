L’operazione “Continuum Bellum 3” conferma ancora una volta l’attenzione alta dei carabinieri della compagnia di Castellammare e dello squadrone cacciatori eliportato Sicilia nella lotta contro il traffico di droga e la diffusione di armi clandestine, fenomeni che continuano a preoccupare l’area stabiese e i Monti Lattari.

A Castellammare di Stabia scattano controlli che si sono concentrati nell’area nota come “ex aranciata Faito”, da tempo considerata una delle piazze di spaccio più attive della città. Qui i militari hanno sequestrato diverso materiale abbandonato nelle parti comuni dello stabile: cinque stufe a gas del tipo “fungo” risultate rubate – una delle quali già restituita al legittimo proprietario –, 2,5 grammi di marijuana, 2,5 grammi di crack e una pistola ad avancarica con innesco a pietra focaia. Il tutto è stato sequestrato.

A Castellammare di Stabia scattano controlli che si sono concentrati nell’area nota come “ex aranciata Faito”, da tempo considerata una delle piazze di spaccio più attive della città. Qui i militari hanno sequestrato diverso materiale abbandonato nelle parti comuni dello stabile: cinque stufe a gas del tipo “fungo” risultate rubate – una delle quali già restituita al legittimo proprietario –, 2,5 grammi di marijuana, 2,5 grammi di crack e una pistola ad avancarica con innesco a pietra focaia. Il tutto è stato sequestrato. Gragnano, nascondeva a casa 40 chili di droga e proiettili: arrestato Le indagini partite da una piantagione scoperta a Casola

L’operazione “Continuum Bellum 3” conferma ancora una volta l’attenzione alta dei carabinieri della compagnia di Castellammare e dello squadrone cacciatori eliportato Sicilia nella lotta contro il traffico di droga e la diffusione di armi clandestine, fenomeni che continuano a preoccupare l’area stabiese e i Monti Lattari.

Sondaggio vota Risultati