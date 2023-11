Un'app per calcolare l'impatto sull'ambiente degli acquisti e progetti di impegno sociale. Tante idee innovative messe in campo da giovanissimi premiati in un'iniziativa dedicata a loro e dedicata alla memoria del preside Antonio Carosella. Sabato 11 novembre, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico F. Severi di Castellammare di Stabia, si è tenuta l’evento conclusivo di #beethechange2023, Premio dedicato a Carosella scomparso nel 2012, Dirigente Scolastico e Governatore (1998-1999) del Distretto 2100 del Rotary International.

L’edizione di quest’anno, la quarta, è stata patrocinata dal Distretto 2101 Rotary International.

Il Premio ha l’obiettivo di far conoscere e premiare giovani tra i 16 e i 30 anni che si siano particolarmente distinti per una testimonianza di come il proprio impegno etico abbia inciso o possa ragionevolmente incidere positivamente sul sociale determinandone un cambiamento positivo e duraturo.

Di fronte a circa 300 persone, la cerimonia si è aperta con una emozionante performance musicale offerta dall’Orchestra Sinfonica del Liceo Severi; ad essa è seguito un indirizzo di benvenuto porto ai presenti dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elena Cavaliere.

Il Governatore Ugo Oliviero, nel suo indirizzo di saluto, ha ricordato la figura del rotariano Antonio Carosella e ha affermato che il Rotary si pone come “scuola di etica” tanto più utile se si considera che, “da recenti statistiche, risulta che i valori dell’onestà, della legalità, dell’etica, sono considerati centrali soltanto dal 20 % della popolazione”.

Nei loro interventi, il Rappresentante Distrettuale del Rotaract Roberto Mauri e la Rappresentante Distrettuale Interact Maria Clara Scialò hanno sottolineato l’importanza di seguire sempre valori e principi positivi e attivarsi in iniziative di impegno etico: “…con emozione e passione, per contribuire a plasmare il futuro del Pianeta”.

Il momento dedicato alla memoria di Antonio Carosella è stato introdotto da Luigi Riello, Procuratore Generale Emerito presso la Corte di Appello di Napoli, il quale, rivolgendosi agli organizzatori, ha evidenziato come “molti oggi lavorano per il bene proprio, non per quello della collettività; voi con questo premio date le ali a chi vuole volare alto”.



Nella successiva tavola rotonda è stato tracciato un breve ricordo di Antonio Carosella: il PDG Salvatore Iovieno, ha ricordato la modernità rotariana del Governatore Carosella, in quanto ”leader che ha anticipato le attuali linee strategiche del Rotary di oggi, valorizzando gli elementi identificativi dell’Associazione”.

Anna Maria Ieraci Bio ha ricordato le attività culturali promosse dal professor Carosella, in cui egli sempre ”perseguiva un ideale di cultura riconoscendo l’importanza del merito”.

Matteo Palumbo ha ricordato che il Carosella scrittore e saggista e ha concluso con un sorriso, immaginando che Carosella, per dirla con Epicuro, se ne sia andato come un ‘banchettante sazio di vita’”.

Nel ricordo di Carosella si sono succeduti il giornalista Gigi Vicinanza, che ha raccontato di quando studiava al Liceo Classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia e ”il Preside Carosella, pur essendo molto severo, era ‘democratico’, sempre pronto a comprendere il punto di vista degli studenti”, e il dottor Amleto Vingiani, che si è soffermato sull’uomo Carosella: ”era autorevolissimo e al contempo semplice e umano”.

Alla tavola rotonda è seguita la premiazione del concorso.

Nell’introdurla, Massimo Carosella, fondatore di Carosella Group, gruppo internazionale di consulenza specializzato in soluzioni ESG, e ideatore del concorso, ha spiegato le ragioni del nome del Premio: “#beethechange richiama, da un lato, la piattaforma software Bee (Business environment ethics) che il nostro Gruppo ha sviluppato e distribuisce, dall’altro, l’ape (Bee, appunto), paradigma dei valori come etica, sostenibilità ambientale, organizzazione sociale responsabile e ‘buona’ governance a cui il Premio si ispira”.

Infine, con soddisfazione, ha rilevato che quest’anno l’ambito territoriale di provenienza delle candidature si è esteso ben oltre la Campania, comprendendo Regioni come Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, e ha auspicato che, in futuro, esso possa essere ulteriormente esteso. Nino Nacchia, nella categoria 16-19 anni, e Filippo Rotondo, in quella 20-30, sono stati applauditi come vincitori.

Nino Nacchia, alunno del liceo scientifico “Mons. B. Mangino” di Pagani, ha ricevuto il Premio “per il profondo impegno sociale, la spiccata sensibilità e il grande entusiasmo con cui progetta e partecipa ad attività a favore della comunità”. Nino è impegnato in attività teatrali di grande impatto sociale.

Il Governatore del Distretto 2101 ha consegnato il Premio a Filippo Rotondo, “che, attraverso la magia della musica, ha dato voce, corpo e anima alla solitudine della diversità creando, attraverso un linguaggio condiviso, nuova energia vitale e grandi emozioni”. Filippo vive a Milano e studia canto e Regia Lirica all’Università di Verona.

Menzione speciale per un gruppo di quattro studenti del Liceo Severi, Francesco Covito, Alfonso Palomba, Miriam Gnasso e Maria Ingenito, “per la capacità di condividere con il gruppo obiettivi e modalità operative, e per aver saputo coniugare tecnologia e sensibilità ambientale” nello sviluppo di una app per calcolare l’impatto ambientale degli acquisti quotidiani.

Menzione speciale fuori concorso per Valerio Orfeo, “per l’attività di volontariato svolta per migliorare l’assistenza a pazienti affetti da malattie oculari, … per sostenere la ricerca per incentivare il progresso in oculistica ed aumentare il benessere visivo dei pazienti”. Valerio è impegnato in Africa in un service volontario per guarire persone affette da

patologie oculari gravi.

I premi assegnati consistono nell’opportunità di accedere ad un programma di soggiorno studio all’estero nell’estate del 2024, e, per i più grandi, in uno stage formativo presso una delle organizzazioni partner dell’iniziativa.

Il Premio speciale a una personalità distintasi come esempio di impegno etico è stato assegnato a Giovanni Lombardi, fondatore e presidente del Gruppo Tecno di Napoli, “per aver mostrato come l’impegno per il sociale, la cultura e lo sviluppo sostenibile possa diventare la ragione costitutiva di un’attività imprenditoriale di successo ed essere messo al servizio della comunità”.

Promotore e finanziatore di importanti iniziative culturali tra cui l’esposizione di alcune opere del Real Museo del Bosco di Capodimonte a Parigi nella mostra ‘Il Louvre invita il Museo di Capodimonte. Napoli a Parigi’”, grazie al suo impegno sociale, Giovanni Lombardi è ormai un riferimento per i giovani anche grazie a iniziative come l’Apple Foundation Program, che sposa cultura, arte e nuovi linguaggi comunicativi.

“Esistono”, dice, “una Napoli e una Campania diversi, di cui noi meridionali dobbiamo essere orgogliosi per le straordinarie competenze che possiamo offrire a tutto il mondo”.

Una breve performance musicale dei musicisti del ‘Severi’ che ha coinvolto, a sorpresa, il premiato Filippo Rotondo ha chiuso l’evento dando ai presenti l’arrivederci all’edizione 2024.