È stato l'elicottero del soccorso alpino a recuperare un ragazzo finito in un dirupo a viale delle Puglie a Castellammare.

Nella serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto a Castellammare di Stabia, su attivazione del 118, per un incidente stradale che ha visto un’autovettura precipitare in un dirupo.

Un giovane di circa 25 anni, alla guida del veicolo, é stato raggiunto dai tecnici del CNSAS e dal personale dei VVF mediante manovre su corda, per essere stabilizzato dai sanitari del CNSAS e recuperato in un lavoro sinergico tra i due corpi. Il paziente è stato poi trasferito in elisoccorso all’Ospedale del Mare.

Presenti sul posto anche Misericordia di Castellammare e Polizia Municipale.