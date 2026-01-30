Castellammare. Sbanda con l'auto e finisce in un dirupo, salvato dall'elisoccorso
L'incidente in viale delle Puglie, l'uomo ferito trasportato all'ospedale del mare
30-01-2026 | di Redazione
È stato l'elicottero del soccorso alpino a recuperare un ragazzo finito in un dirupo a viale delle Puglie a Castellammare.
Nella serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto a Castellammare di Stabia, su attivazione del 118, per un incidente stradale che ha visto un’autovettura precipitare in un dirupo.
Un giovane di circa 25 anni, alla guida del veicolo, é stato raggiunto dai tecnici del CNSAS e dal personale dei VVF mediante manovre su corda, per essere stabilizzato dai sanitari del CNSAS e recuperato in un lavoro sinergico tra i due corpi. Il paziente è stato poi trasferito in elisoccorso all’Ospedale del Mare.
Presenti sul posto anche Misericordia di Castellammare e Polizia Municipale.
