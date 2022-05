"Lunedi sera uno studente spagnolo è stato ferito alla testa (probabilmente con un casco) da due uomini mentre passeggiava sul lungomare di Castellammare, all'altezza della Villa Comunale. Il ragazzo, arrivato in Campania con un gruppo di altri giovani studenti provenienti da tutto Europa con il progetto Erasmus, stava passeggiando con una ragazza sul lungomare stabiese quando questa sembra sia stata vittima di un tentativo di rapina". Corso di formazione per giornalisti a Castellammare Appuntamento sabato 14 maggio al Museo Diocesano Sorrentino Stabiese

Ne dà notizia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. "Lo studente - riferisce Borrelli - ha cercato di difendere la sua amica e per questo è stato colpito alla testa. I rapinatori sono stati mesi in fuga dalle urla dei passanti mentre lo studente spagnolo è stato portato prima in pronto soccorso a Castellammare e poi trasferito al reparto di neurochirurgia dell'ospedale del Mare dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e l'hanno monitorato per alcune ore. Sull'accaduto indaga la Polizia". "Ancora violenza e criminalità nelle nostre strade. Ancora una volta - commenta Borrelli - a farne le spese sono gli studenti in visita. È un argomento che va affrontato molto seriamente, il Prefetto deve intervenire, serve più prevenzione per questi crimini e maggiore tutela dei cittadini e dei visitatori"