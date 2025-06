Riflessioni scientifiche, testimonianze, interventi istituzionali e tanta passione per il territorio, i suoi prodotti e le sue potenzialità. Sono stati questi gli ingredienti della seconda edizione di “Sport, Salute e Benessere con i prodotti dei Monti Lattari”, promossa dal Parco Regionale dei Monti Lattari con il patrocinio della Città di Castellammare di Stabia.

Un’occasione di confronto ad ampio raggio sul legame tra salute, corretti stili di vita e valorizzazione delle risorse locali, con il lancio del progetto della “Dieta dei Monti Lattari”, una proposta che esalta il chilometro zero e una visione integrata di benessere.

Ad aprire i lavori, il presidente del Parco, Enzo Peluso, promotore dell’iniziativa: “Benessere non è solo alimentazione, ma anche stile di vita, relazioni sociali, movimento, identità culturale. Ecco perché lanciamo con forza l’idea di una Dieta dei Monti Lattari, radicata nei nostri prodotti – mozzarella, legumi, castagne, pomodori – e nel nostro paesaggio: sentieri, aria pulita, sport all’aperto. Se la Dieta Mediterranea è un’orchestra, i Monti Lattari sono il violino solista”.

La giornata, condotta dalla giornalista Rai Simona Rolandi, ha saputo coniugare rigore scientifico e coinvolgimento popolare. Tra gli interventi più attesi, quello del virologo Roberto Burioni, che ha sottolineato: “Uno stile di vita sano è la prima difesa contro le malattie. E il territorio dei Monti Lattari offre tutto ciò che serve: prodotti di qualità, percorsi naturalistici, condizioni ideali per attività fisica e benessere diffuso. Dobbiamo imparare a sfruttare quello che abbiamo, valorizzando la nostra terra non solo per la bellezza, ma anche per la salute”.

Ha preso parte all’iniziativa anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha posto l’accento sull’urgenza di investire su prevenzione, sport e sana alimentazione: “La Campania è la regione con il triste primato dell’obesità infantile. Ecco perché stiamo puntando su corretti stili di vita, impianti sportivi e valorizzazione dei prodotti del territorio. I sapori dei Monti Lattari non sono solo un orgoglio identitario: sono strumenti concreti di salute pubblica”.

Il sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza ha evidenziato il ruolo del territorio stabiese in questo percorso di rilancio: “Iniziative come questa mostrano quanto il nostro patrimonio culturale, naturale e umano possa essere motore di rinascita e sviluppo”.

Tra i momenti più coinvolgenti, il dialogo motivazionale con il pluricampione di pallanuoto Pino Porzio, che ha condiviso la sua esperienza di vita e sport. Di alto profilo anche i contributi scientifici della professoressa Grazia Arpino (Università Federico II), del nutrizionista Francesco Santonicola e del medico dello sport Raffaele Martorano.

La Società Scientifica Anardi, rappresentata dal presidente Vincenzo Santonicola, ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa, accreditata come evento ECM per professionisti sanitari.

La giornata si è conclusa con una degustazione dei prodotti tipici dei Monti Lattari, ulteriore espressione concreta di una visione del benessere che unisce salute, identità e gusto.

Con questa iniziativa, il Parco Regionale dei Monti Lattari conferma il proprio impegno nel promuovere uno sviluppo sostenibile e radicato nel territorio, che faccia della prevenzione e della qualità della vita una sfida quotidiana. Un vero e proprio laboratorio permanente di salute, ambiente e cultura.