Sui tetti delle Terme di Stabia per rubare il rame. Carabinieri arrestano 59enne.

A Castellammare di Stabia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto un 59enne stabiese noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno percorrendo viale delle Terme quando notano l’uomo sui tetti del complesso termale “Terme Nuove”, lo stabilimento chiuso e distrutto da anni ora in attesa dei lavori per diventare il nuovo ospedale di Castellammare, in gestione alla Regione Campania.

L’uomo aveva pensato bene di rubare il rame dall’impianto elettrico ma è stato bloccato. Il 59enne è in attesa di giudizio.