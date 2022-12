Continuano le operazioni straordinarie nell'area stabiese per impedire i falò dell'Immacolata. Sequestrate altre 12 tonnellate di legna dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia.

Ieri il personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio in occasione delle operazioni di recupero di materiale legnoso utilizzato per l’accensione dei falò dell’Immacolata nel Comune di Castellammare di Stabia dove hanno sequestrato 12 tonnellate di legna. Fumo nel tunnel di Privati: chiusa la Statale Sorrentina Traffico in tilt, deviazione obbligatoria per le strade interne di Castellammare

Inoltre, nel corso dell’attività, sono state identificate 173 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 92 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida con patente di categoria diversa e per mancata esibizione di documenti di circolazione.