Il Mezzogiorno continua a perdere i suoi giovani migliori. A lasciarlo non sono solo laureati in cerca di lavoro, ma sempre più spesso studenti che scelgono di trasferirsi già al momento dell’iscrizione all’università, attratti da atenei e opportunità del Centro-Nord o dall’estero.

Secondo il rapporto della Svimez, presentato in collaborazione con Save the Children, nell’anno accademico 2024-2025 quasi 70mila studenti meridionali studiano in università del Centro-Nord: oltre il 13% del totale, con punte che raggiungono il 21% nelle discipline Stem. Campania e Sicilia da sole generano quasi metà del flusso in uscita. La Lombardia è la regione più attrattiva, seguita da Emilia-Romagna e Lazio.



Il fenomeno si riflette anche dopo la laurea. Tra il 2002 e il 2024 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno per trasferirsi al Centro-Nord. Al netto dei rientri, la perdita secca è di 270mila giovani qualificati, con una componente femminile superiore a quella maschile. A questi si aggiungono oltre 63mila laureati under 35 che hanno scelto la rotta Sud-estero: il saldo negativo complessivo è di 45mila giovani qualificati.

Una mobilità che ha anche un costo economico rilevante: la Svimez stima in 6,8 miliardi di euro l’anno il valore delle risorse pubbliche che si trasferiscono strutturalmente dalle aree più deboli a quelle più forti del Paese. A spingere alla partenza contribuiscono anche i divari retributivi: a tre anni dal titolo, chi lavora all’estero guadagna oltre 600 euro netti in più al mese rispetto a chi resta in Italia. Il gap tra una laureata del Sud e un laureato del Nord-Ovest è di circa 375 euro mensili.

Dai figli ai nipoti: cresce l’emigrazione silenziosa degli anziani. Accanto alla fuga dei giovani, il rapporto Svimez fotografa una seconda mobilità, meno visibile ma in costante aumento: quella degli anziani che seguono figli e nipoti al Centro-Nord. Sono i cosiddetti “nonni con la valigia”, persone che spesso mantengono la residenza formale al Sud ma vivono stabilmente altrove.

Tra il 2002 e il 2024, gli over 75 residenti al Sud ma domiciliati al Centro-Nord sono quasi raddoppiati, passando da 96mila a oltre 184mila unità. Le motivazioni sono doppie e intrecciate: da un lato il ricongiungimento familiare e il supporto ai carichi di cura, dall’altro la difficoltà di accesso a servizi sanitari e assistenziali adeguati nel Mezzogiorno.

Il risultato è una frattura generazionale e territoriale che si autoalimenta: i giovani partono per studiare e lavorare, gli anziani li seguono per necessità, lasciando intere aree del Sud sempre più spopolate e fragili.