L'enogastronomia, la moda, il design, l'arte, la creatività, lo stile di vita ed il benessere, saranno in bella mostra, ad indicare e sottolineare la qualità del Made in Italy e le Eccellenze del nostro territorio. Un viaggio di 2000 anni che parte da ricostruzioni storiche della nostra antica e gloriosa città antica, per fare tappa agli anni 60 e ancora, ai giorni nostri.

Dal programma multidisciplinare "Dialoghi Pompeiani", a cura della Pro Loco Pompei Today, il via alla IX Edizione di "Modus Vivendi Pompeii", Gran Gala del Cibo, della Moda e del Benessere. In una insolita e sorprendente scenografia, venerdì 13 settembre, alle 20,30, in Piazza Schettini Events, partono le prove generali per la candidatura di Pompei Capitale Italiana della Cultura 2027.

Si assisterà ad un talk-show pieno di curiosità, informazioni e conoscenze, adatto anche ad un pubblico internazionale. I viaggiatori, cittadini temporanei, avranno modo di assistere a defilèè di alta moda, a discettazioni di grandi chef, ad esperienze agricole, alla produzione e promozione di prodotti della terra, a racconti e illustrazioni realizzati con le nuove tecnologie.

Non potevano mancare momenti di buona musica, canto, danza ed immagini che accompagneranno le fantastiche modelle e la Madrina della serata, Miss Italia Denny Mendez. Le simpaticissime guide di questo viaggio saranno Diletta Acanfora - Rai 1 e Franco Simeri - Radio Marte, che con Nino Lettieri, Stilista-Fashion Designer e Paolo Gramaglia, Chef Stella Michelin, Ambasciatori di Modus Vivendi, accoglieranno le esibizioni di Pipol, Givova, Partner Tecnico della manifestazione, Ilaria Vitagliano, Stefania Sabatino, Dayan Nazari, Marco De Vivo, Francesco Domenico D'Auria, Amelia Cuomo, Eugenio Gervasio, la Cooperativa Sociale Il Tulipano, Anna Sorrentino e Mattia Amitrano.

Tra gli ospiti speciali: Roberto Cinquegrana di Classis Misenensis, Luciana ed Enrico Fioretti, Iacentino, Enzo Metalli e Luca Venditto. E' stato possibile realizzare tutto questo ben di programma, grazie al Patrocinio del Comune di Pompei, della Regione Campania, dell'Unpli-Pro Loco d'Italia e dei Partner. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti; gli effetti saranno speciali; la Direzione Artistica è affidata come sempre a Giuseppe Scagliarini.

