Strade come fiumi con le auto coperte per metà dal fango e studenti in ostaggio all'interno delle scuole in attesa che il livello dell'acqua scenda. Questo lo scenario stamattina ad Agropoli (Salerno), uno dei comuni maggiormente colpiti dall'andata di maltempo che si è abbattuta sul Cilento.

Nelle immagini postate su Facebook dalla consigliera d'opposizione Elvira Serra, si vede la stessa che si rivolge ai ragazzi di una scuola di ragioneria delle vicinanze - bloccati nelle loro aule ai piani alti - per tranquillizzarli. "I ragazzi della Ragioneria - dice la consigliera che di professione fa il medico - sventolano fazzoletti bianchi mentre l'acqua continua a defluire attorno al Liceo e ha invaso tutto".

Nel video si vede anche una palestra all'aperto completamente invasa dall'acqua. "Questa - prosegue la dottoressa nel video postato sui social - è una zona ricca di scuole". "In estate - ha aggiunto la consigliera Serra raggiunta al telefono - non è stata fatta la pulizia dell'alveo del fiume con la conseguenza che tutti i detriti ora vengono a valle. C'è stata una inadempienza da parte di chi doveva provvedere alla pulizia"

Nei comuni di Agropoli e Castellabbate colpiti da una bomba d'acqua sono operativi anche 80 volontari della Protezione Civile della regione Campania, con gommoni, idrovore e escavatori. Le squadre di soccorritori sono in particolare impegnate a liberare dall'acqua gli scantinati allagati.