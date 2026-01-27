Prevista domani la consegna a Napoli del quarto treno della Circumvesuviana in arrivo dagli stabilimenti Stadler di Valencia. Intanto prosegue a ritmi serrati il programma di prove necessarie per mettere in esercizio i nuovi veicoli denominati Stadler ET300. Prove sulla linea Napoli-Sorrento di sera e sulle altre di pomeriggio.

È importante accelerare i tempi per concludere le prove entro febbraio in modo che Stadler possa inviare tutta la documentazione ad ANSFISA e rispettare così le scadenze del PNRR, da cui deriva parte del finanziamento, in particolare quello relativo ai primi 6 treni della commessa complessiva.

Le prove sui primi treni, esemplari prototipo, sono particolarmente complesse e lunghe. Molti test infatti saranno effettuati soltanto sui primi due treni, non andranno ripetuti sugli altri 54 già contrattualizzati.

Si evidenzia che i nuovi treni saranno compatibili sia sul vecchio segnalamento ferroviario attualmente in uso che sul nuovo segnalamento, di ultima generazione, ERTMS (quello dell’alta velocità) in fase di costruzione per la prima volta in Europa su linee ferroviarie isolate.

È stato quindi creato uno specifico Trial Site con il nuovo segnalamento attivo per consentire le prove di compatibilità anche con questo segnalamento.

Per ridurre al minimo l'impatto delle prove in linea, realizzabili esclusivamente sulle tratte di Circumvesuviana a scartamento ridotto e con specifiche condizioni di prova, i test vengono eseguiti ininterrottamente, a partire dal via libera di ANSFISA con il rilascio dell'APL (autorizzazione prove in linea), sulla linea interrotta Pomigliano - Acerra ed obbligatoriamente, a seconda delle caratteristiche e degli scenari di prova normativi, sulle altre linee di Circumvesuviana.

EAV, Stadler, Certifer Italia, Cetest, Hitachi, Rina, Alstom, Mermec sono le società impegnate continuamente nei test che prevedono la simulazione di tutte le condizioni di esercizio commerciale e la misurazione di tutti i parametri di sicurezza, nel rispetto delle moderne normative europee.

- 2,5 km di cavi di collegamento installati per ogni veicolo;

- sensoristica a bordo e in tutte le principali apparecchiature, che consente di misurare e registrare in tempo reale tutti i parametri di sicurezza, di fatica e di comportamento dinamico;

- 30 tonnellate di zavorra caricata e scaricata secondo le condizioni di prova imposte;

- numerosi chilometri alla velocità massima consentita dalle linee, con maggiorazione del 10%;

- test prestazionali dinamici di trazione e del freno in molteplici condizioni ambientali

sono solo alcuni dei protocolli di prova fino ad ora condotti e conclusi che permetteranno il raggiungimento dell'obiettivo previsto di ottenere l'autorizzazione alla messa in servizio dei modernissimi "Taylor made" di EAV per le linee di Circumvesuviana.

I prossimi test riguarderanno le misure di rumore ambientale prodotto e di intellegibilità dei sistemi di avviso in galleria e all'aperto, di Compatibilità Elettromagnetica dei sistemi elettrici e del sottosistema di protezione della marcia del treno con l'uso di postazioni e di registrazione a terra in grado di monitorare l'impatto dei veicoli nell'ambiente circostante. Tutte queste prove devono essere effettuate nelle ore diurne e con le altre linee in esercizio per riprodurre le reali condizioni di funzionamento.

L’effettuazione delle prove, che proseguiranno quindi nei prossimi giorni, richiederà la sospensione programmata del servizio, in determinate fasce orarie, sulle diverse linee interessate dai test, avendo cura di impattare il meno possibile con il servizio al pubblico, compatibilmente con le esigenze tecniche.

Al fine di consentire lo svolgimento delle corse prova sulla tratta Volla – Pomigliano della linea Volla – Baiano nei giorni 29 e 30 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 21:00 la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Volla e Vittorio Veneto.

Il programma delle prove è in continuo aggiornamento. Sarà cura di EAV assicurare la corretta informazione sulle eventuali ulteriori variazioni del servizio che si renderanno necessarie.

Nei giorni di sospensione della circolazione ferroviaria sarà istituito il servizio di autobus sostitutivi.

Tutte le informazioni, sulle variazioni del servizio ferroviario e sugli orari e i punti di fermata dei bus sostitutivi, saranno pubblicati su www.eavsrl.it .