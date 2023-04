Ciro Immobile è tornato a casa. Il bomber della Lazio e originario di Torre Annunziata domenica scorsa è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma su Ponte Matteotti. Un tram ha impattato sulla vettura dell'attaccante biancoceleste e ha distrutto completamente la parte anteriore.

Ora tutta la famiglia è a casa. Dopo Ciro Immobile anche la sua bambina Michela è stata dimessa dall'Ospedale Gemelli di Roma. Il bomber è stato dimesso ieri, con un tutore al braccio e sotto antibiotici. Questa mattina è toccato alla figlia che era rimasta sotto osservazione in ospedale questa notte insieme alla madre Jessica Melena.

Il centravanti di Torre Annunziata ha scritto un post sul suo profilo ufficiale di Instagram per ringraziare quanti sono stati vicini alla sua famiglia in questo momento difficile: "Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte".