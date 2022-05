Ciro Immobile è il capocannoniere della serie A 2021/2022. Per la quarta volta l'attaccante di Torre Annunziata è riuscito a vincere la palma di miglior realizzatore della massima serie. Merito della grande stagione svolta con la Lazio allenata quest'anno da Maurizio Sarri. Dietro di lui è arrivato Dusan Vlahovic della Juventus a quota 24. Immobile, tripletta al Genoa: superato Boniperti e Quagliarella è a un passo Discusso in Nazionale e formidabile con la Lazio. Il bomber di Torre Annunziata macina record

Immobile ha già vinto questo premio nel 2014, con la maglia del Torino, nel 2018 e nel 2020 conquistando anche la Scarpa d'Oro come miglior realizzatore dei maggiori campionati europei.

Malgrado la delusione per aver fallito per la seconda volta la qualificazione ai Mondiali, Ciro ha saputo farsi notare con la maglia della Lazio, della quale è diventato il miglior attaccante di sempre superando Silvio Piola nella classifica all time del club.

Tante, troppe le critiche per l'attaccante oplontino che ha risposto a suon di gol. Un momento magico per Immobile che continua con la prossima nascita del quarto figlio e il premio come miglior centravanti della serie A.