Seconda notte all’ospedale Gemelli di Roma per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio ha deciso di rimandare il suo rientro a casa per stare accanto alla piccola Michela, la figlia di 10 anni rimasta coinvolta nell’incidente stradale verificatosi domenica.

La bambina dovrà restare un altro giorno in osservazione, motivo per cui il capitano resterà insieme a lei fino a martedì. Domani, infatti, saranno tutti di nuovo a casa e dell’incidente resterà solo un brutto ricordo. “Spero che le mie figlie dimentichino tutto’ avrebbe confidato agli amici dalla stanza dell’ospedale, ancora provato dopo lo scontro frontale con il tram.

Nell'incidente Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Una volta uscito dimesso non potrà rientrare in campo. Il capitano del Lazio dovrà rimanere tra i 7 e i 10 giorni a riposo senza potersi allenare.

Intanto il patron Carmine Lotito, esprime tutta la sua vicinanza al bomber. "Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero – dichiara il Presidente in un’intervista al Corriere dello Sport - Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!".