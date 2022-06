"Una soddisfazione enorme, devo dire che quando mi è arrivata l'e-mail non ci volevo credere. Mi è stata fatta una telefonata e mi sono emozionato. Per me e la mia famiglia è motivo di grande soddisfazione". Sono le parole di Ciro Immobile, centravanti della Lazio, dopo aver ritirato a Venezia il "Leone d'oro", premio ricevuto per meriti sportivi, all'interno del Gran Premio internazionale di Venezia. In sala operatoria con la maglia firmata da Immobile: il piccolo Domenico ce l'ha fatta Operato al Bambin Gesù di Roma non si è mai separato dal regalo portato dal presidente dell'Aicovis di Torre Annunziata

"L'obiettivo è quello di crescere, stiamo facendo un percorso bellissimo con il mister e con il suo staff - ha continuato - Abbiamo finito bene la stagione passata e sono riuscito ancora una volta a vincere la classifica dei marcatori grazie ai miei compagni. Una grande soddisfazione lottare contro giocatori comunque forti di livello. Non bisogna di certo adagiarsi e bisogna continuare a fare quello che ho sempre fatto sia io che la mia squadra". In chiusura anche una battuta sui quattro titoli di capocannoniere: "È bello, devo dire la verità ora non ci penso un granché perchè ovviamente penso ai prossimi obiettivi. Poi quando un giorno smetterò di giocare probabilmente mi renderò conto di quello che ho fatto"