"Grazie a tutte le persone che hanno contribuito e sopratutto mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo".

Così Ciro Immobile, su Instagram, dopo il gol all'Atalanta che gli ha consentito di agganciare Silvio Piola a quota 159 reti, come miglior marcatore nella storia della Lazio. "Raggiungere una leggenda come Piola è emozionante e stimolante per il futuro. Orgoglioso di far parte della storia di questa gloriosa società. Peccato per il risultato, ma da capitano sono orgoglioso della mia squadra. Bravi ragazzi" conlude il messaggio dell'attaccante