Dopo la meravigliosa cavalcata trionfale agli Europei, il ritorno in Nazionale.

Per Ciro Immobile riparte la scalata a una speciale classifica a tinte azzurre e biancocelesti. Stiamo parlando infatti di quella dei giocatori con più presenze in Nazionale da calciatori della Lazio. Al primo posto resiste ancora Alessandro Nesta, che si è fermato a 46 presenze. Secondo gradino del podio invece per Antonio Candreva, con 38 gettoni. Prima degli Europei, poi, la medaglia di bronzo spettava a Gigi Casiraghi, fermo a 34. Da qualche mese, però, è stato scalzato proprio da Immobile, che ora ha puntato anche Candreva. Sono infatti 37 le presente per King Ciro, che già stasera aggancerà il numero 87 al secondo posto e lo potrà superare nei prossimi giorni. E, a meno di intoppi, già alla fine di questa stagione Immobile potrà superare anche Alessandro Nesta.

Ma c’è dell’altro. Riguarda la classifica marcatori all time con la maglia Azzurra. Al momento Immobile è fermo a 15 reti, che gli valgono l’ingresso nella top 20 come numero di reti e il 21esimo posto considerando la media reti per minuto. Attenzione però, perché un solo goal gli permetterebbe di raggiungere Toni e Vialli, superando quest’ultimo anche per la media e portandosi al 17 posto generale. Servirà invece raggiungere quota 23 goal per entrare in top ten, mentre è lontano il podio. Al terzo posto infatti c’è Silvio Piola, fermo a quota trenta reti di cui ventotto - in trenta presenze - messe a segno mentre vestiva la maglia della Lazio. Al primo posto, infine, Gigi Riva a quota 35.