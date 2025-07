Ciro Immobile, orgoglio calcistico di Torre Annunziata, torna a calcare i campi della Serie A. Dopo otto anni trascorsi alla Lazio, l’attaccante campano sta per firmare un contratto annuale con il Bologna, da 2 milioni di euro a stagione.

Classe 1990, cresciuto nei vicoli di Torre Annunziata prima di spiccare il volo verso la Juventus e poi diventare uno dei cannonieri più prolifici della Serie A, Immobile ha scritto pagine importanti con la maglia biancoceleste: 207 gol in 340 presenze, quattro volte capocannoniere del campionato, una Scarpa d’Oro nel 2020.

Ora il bomber torrese riparte da Bologna, città che lo accoglie con entusiasmo e che si prepara a vivere una storica avventura in Champions League. Per Immobile, è l’occasione di rimettersi in gioco e dimostrare, ancora una volta, tutto il suo valore.

Per Torre Annunziata, invece, è un motivo di grande orgoglio vedere uno dei suoi figli più illustri continuare a far parlare di sé nel grande calcio italiano. E chissà che questa nuova avventura non sia anche un modo per avvicinarsi di più alla sua terra, ai suoi affetti, e alle radici che non ha mai dimenticato.