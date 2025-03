Un viaggio nell’identità di Gragnano. È partita la campagna territoriale di promozione della città della Pasta. Questa mattina nell’aula consiliare di via Vittorio Veneto è stato presentato il video promozionale con cui Gragnano proverà a migliorare ancora di più il suo brand, conosciuto già in tutto il mondo.



A fare da testimonial a “Gragnano formato speciale” è stato Erasmo Genzini, attore e volto conosciuto della tv italiana, gragnanese doc. Con semplicità e un pizzico di emozione ha raccontato di come Gragnano sia “una carezza che ti fa sentire a casa anche quando non lo sei. Per questo sono molto contento di quello che abbiamo realizzato. Raccontare Gragnano per me è stata un’esperienza incredibile, forse più di tutte quelle che ho fatto prima. Spesso mi capita di essere in giro per l’Italia e l’Europa e la cosa più bella è leggere il nome del tuo paese sugli scaffali delle catene alimentari, sui menu dei ristoranti. Questa cosa ti fa sentire un po' a casa”.



Nella campagna di comunicazione territoriale la città si racconta attraverso la sua gente e le sue eccellenze, oltre la pasta, per la quale Gragnano è famosa. E dunque le piazze, i borghi, le strade brulicanti di vita, le persone, i sapori unici delle eccellenze gastronomiche e il profumo di casa, accoglienza e calore umano. Il concept “Gragnano Città Formato Speciale” richiama la grande tradizione pastaia della città e ne amplifica il messaggio. Una città "formato speciale" è un luogo fuori dagli schemi, inaspettato e coinvolgente: una vera scoperta sensoriale.

“Parte un progetto serio di marketing territoriale – ha spiegato il Sindaco Nello D’Auria -. Un percorso che racchiude linee strategiche, cultura, prodotto, territorio, posizionando in modo competitivo la nostra comunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale Felice Casucci, presente all’iniziativa: “Un’idea che tiene insieme imprenditori, cittadini e amministratori, coerente con le nostre linee strategiche. È un’occasione per parlare del turismo enogastronomico, culturale e paesaggistico. Gragnano ha tutto questo, promuoverla è una vera sfida”.