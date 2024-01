"Come amministratrice mi sento al servizio della comunità perché penso sia il nostro compito" ha commentato Filippelli "La gentilezza è un valore aggiunto perché significa anche avere considerazione e rispetto, empatia delle persone. E penso che sia indispensabile per capirne i bisogni". La giornata introdotta dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha visto tra gli altri i saluti del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, del direttore del Dipartimento di Agraria (ha sede nella Reggia), Danilo Ercolini, di Immacolata Troianiello presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e di Antonella Iovino, presidente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, dell' assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. Tra gli interventi, tra gli altri, il segretario generale della Città Metropolitana, Antonio Meola, e Renata Monda, presidente del CUG della Città Metropolitana di Napoli e Coordinatrice della Rete CUG. Non ha voluto far mancare il suo incoraggiamento all'iniziativa lo scrittore Maurizio de Giovanni, presidente di Campania Legge - Fondazione Premio Napoli, che in un videomessaggio ha affermato che "in quest'epoca, in cui l'odio è manifestato in maniera così costante, continua e violenta, soprattutto sui social, affermare la gentilezza, che sembra quasi un concetto obsoleto, è diventato ancora più importante. Ed è importantissimo che a farlo sia Napoli, da sempre la città del sorriso, della gentilezza, la città degli abbracci, tutti presupposti fondamentali per la gentilezza. Quindi, complimenti alla Città Metropolitana, alla città di Portici e a tutti gli altri soggetti coinvolti, perché affermare la gentilezza è fondamentale anche per lo sviluppo della nostra civiltà". Il Progetto 'Costruiamo Gentilezza' nasce da un'idea dell'associazione Cor et Amor, presieduta da Luca Nardi. Nell'occasione è stata installata una panchina viola nell'agrumeto della Reggia.

Nel corso della cerimonia inaugurale dell'anno di Capitale della Gentilezza, è avvenuto il simbolico passaggio del testimone, con la consegna della 'Chiave della Gentilezza' da parte dell'Assessore all'Istruzione, alle Pari Opportunità e alla Gentilezza della Città di Novara (cui era stato assegnato il titolo per il 2023), Giulia Negri, alla Consigliera Delegata alla Scuola e alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale. "Ognuno di noi deve essere proiettato al cambiamento: dalla famiglia al lavoro e, come amministratori, a una apertura maggiore all'accoglienza ma soprattutto a una lungimiranza di prospettive verso i giovani che devono crescere e migliorarsi nel rispetto e per il tramite di un valore nobile, quello assoluto della gentilezza" ha detto Abagnale che è anche sindaco del Comune di Sant'Antonio Abate. Armida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania ha ricevuto il titolo di 'Assessore gentile' per i valori, il garbo e la gentilezza che quotidianamente porta nelle istituzioni.

Il 2024 sarà un anno all'insegna della gentilezza. Questa mattina, nella Sala Cinese della Reggia di Portici la Città Metropolitana di Napoli, in rappresentanza dei circa quaranta Comuni dell'area metropolitana aderenti alla Rete dei Comitati Unici di Garanzia e i Comuni della Daunia, hanno ricevuto il titolo di Capitale Nazionale di 'Costruiamo Gentilezza' 2024, mettendo in campo una serie di iniziative finalizzate alla diffusione di pratiche gentili. Tra le tante iniziative in cantiere: i pranzi di solidarietà per i rifugiati ucraini alle cassette della gentilezza, dal 'panaro viola' nel quale chi può, lascia, e chi ha bisogno, prende all'assistenza agli anziani e ai malati, dall'accesso libero ai siti archeologici in alcune giornate alla distribuzione dei pasti alla mensa della Caritas.

Nel corso della cerimonia inaugurale dell'anno di Capitale della Gentilezza, è avvenuto il simbolico passaggio del testimone, con la consegna della 'Chiave della Gentilezza' da parte dell'Assessore all'Istruzione, alle Pari Opportunità e alla Gentilezza della Città di Novara (cui era stato assegnato il titolo per il 2023), Giulia Negri, alla Consigliera Delegata alla Scuola e alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale. "Ognuno di noi deve essere proiettato al cambiamento: dalla famiglia al lavoro e, come amministratori, a una apertura maggiore all'accoglienza ma soprattutto a una lungimiranza di prospettive verso i giovani che devono crescere e migliorarsi nel rispetto e per il tramite di un valore nobile, quello assoluto della gentilezza" ha detto Abagnale che è anche sindaco del Comune di Sant'Antonio Abate. Armida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania ha ricevuto il titolo di 'Assessore gentile' per i valori, il garbo e la gentilezza che quotidianamente porta nelle istituzioni. Impianti sportivi e palestre: fondi a pioggia dalla Città Metropolitana Finanziate opere in tutta la fascia vesuviana da Ercolano a Torre Annunziata

