Anche per il 2024 il Black Friday è pronto a conquistare tutti i consumatori con le offerte e le promozioni più consistenti dell'anno. Infatti, ormai da qualche decennio, il Black Friday ricorre ogni venerdì del Ringraziamento e propone, ai consumatori, offerte e sconti che raggiungono anche il 70%. Se inizialmente gli sconti e le promozioni riguardavano solo i più grandi shop online del mondo, negli anni, tutti i principali brand, di ogni settore merceologico, hanno deciso di sfruttare il Black Friday per avvicinare nuovi clienti o premiare quelli già acquisiti.

Il Black Friday e gli sconti che sono legati ad esso possono esaurirsi nell'arco della giornata del "Venerdì Nero" oppure includere il fine settimana, o prolungarsi anche per qualche giorno successivo al Cyber Monday. Riuscire ad approfittare di tutti gli sconti disponibili per il Black Friday non è un miraggio: adottando le giuste strategie d’acquisto e sfruttando i consigli disponibili su questa guida, infatti, potrai portare a casa tutto ciò di cui hai bisogno a piccoli prezzi.

Prima del Black Friday:

Stila una wishlist

La classica lista dei desideri è il primo passo da fare per evitare di ritrovarsi con acquisti inutili. Nella realizzazione della tua lista ragiona anzitutto per necessità. Inserisci, in cima alla lista, tutti i prodotti e gli articoli che realmente ti sono utili, perché ne hai bisogno al lavoro o nella quotidianità, o perché devono andare a sostituire oggetti che ormai sono rotti o usurati.

Prosegui, nella lista, con i prodotti che potrebbero fungere da regalo di Natale per chi ami. Acquistare i regali durante il Black Friday è un'idea perfetta se intendi comprare degli oggetti costosi a prezzo dimezzato o tagliato di molto rispetto a quello di listino. Con la tua lista alla mano avrai un po' meno la tentazione di lasciarti distrarre da oggetti o articoli che in realtà potrebbero rivelarsi davvero inutili.

Usa i comparatori di prezzi

L'uso dei comparatori di prezzi, come ad esempio Trovaprezzi, è un'ottima mossa soprattutto se intendi farti un'idea approssimativa su quale sarà la tua spesa totale per acquistare tutto ciò di cui hai bisogno. Il comparatore di prezzi ti fornirà anche indicazioni utili su quali siano gli shop online che, ancor prima del Black Friday hanno il prezzo più basso e propongono le spedizioni gratuite.

Sei iscritto ai portali di codici sconto?

I portali dei codici sconto sono da sempre uno strumento efficace e concreto utilizzato da migliaia di consumatori per risparmiare. Iscriversi ad un portale di codici sconto durante il Black Friday, può portare ulteriori vantaggi. Star dietro a tutte le offerte che vengono lanciate durante il Venerdì Nero, infatti, non è semplice. Controllare con frequenza un sito di codici sconto, come ad esempio Discoup.com, ti permette di ricevere una mail con i dettagli del coupon appena attivato e di avere anche l'opportunità di essere fra i primi ad accaparrarsi determinati prodotti sfruttando uno sconto extra rispetto a quello previsto dal Black Friday.

Durante il Black Friday: cosa fare quando hanno inizio le promozioni

È il 29 novembre 2024: il giorno del Black Friday è arrivato! Tieni d'occhio la mail e non appena riceverai la notifica che annuncia l’inizio delle promozioni non dovrai far altro che raggiungere immediatamente i prodotti che desideri di più, per evitare che si esauriscano nelle prime ore. Ciò che conviene fare, quindi, è cercare di realizzare i tuoi acquisti nel più breve tempo possibile soprattutto nel caso di capi d'abbigliamento, calzature e accessori, così da non rischiare di perdere la taglia o il colore tanto desiderati. La cosa positiva è che tutti gli shop online, in previsione di un gran numero di acquisti durante il Black Friday, assicurano ai consumatori un periodo di reso più lungo del normale, permettendo quindi di avere più tempo per provare i prodotti ed eventualmente renderli.

Come risparmiare dopo il Black Friday

Non hai trovato ciò che cercavi in nessuno degli shop online durante il Black Friday? Se gli articoli che stavi cercando o un preciso prodotto non è andato in sconto durante il Black Friday, puoi attendere sino al Cyber Monday. Dedicato a tutti gli articoli tecnologici ed elettronici, il Cyber Monday è previsto il lunedì successivo al Black Friday e viene lanciato per promuovere e mandare in sconto tutti gli articoli del settore.

Se, quindi, intendi acquistare un nuovo smartphone o un PC, un televisore o una stampante o qualsiasi elettrodomestico per la tua casa, il Cyber Monday è il momento giusto per te. Se, invece, hai bisogno di altro, sappi che potresti trovare grandi sconti anche in altri settori: tieni d'occhio i tuoi siti web preferiti e soprattutto la casella di posta elettronica. Potresti ricevere il buono sconto che stavi cercando quando meno te lo aspetti.