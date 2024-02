Lo slot Sweet Bonanza di Pragmatic Play è a tema dolci e caramelle. La sua particolarità sono le enormi vincite che è possibile ottenere, fino a ben 21.175 volte l'importo totale giocato su una singola puntata. Le 6 ruote su cui girano i simboli offrono tantissime combinazioni vincenti diverse. Quando si ottengono delle vincite, queste possono attivare altre cadute di simboli aggiuntivi, aumentando ancora di più le probabilità di completare una sequenza pagante.

Uno degli elementi chiave di questo gioco è la funzione bonus dei giri gratuiti. Azionandola si attiva un numero illimitato di spin aggiuntivi senza dover scommettere denaro reale. In questa modalità uno dei simboli particolarmente allettanti è la "bomba rainbow" che premia le vincite moltiplicandole fino a 100 volte.

C'è poi la possibilità di aumentare ancora di più le proprie chance di arrivare ai giri gratuiti scommettendo una posta supplementare, chiamata "Ante bet".

La nostra demo permette di provare Sweet Bonanza nella versione standard del 96,49% di ritorno per il giocatore. Tuttavia, questo gioco si distingue davvero per le moltissime caratteristiche ingaggianti che lo rendono uno dei titoli più apprezzati del suo genere. Per scoprirne tutti i segreti vi invitiamo a leggere la nostra recensione dettagliata.

Dolcezza e pepe: come Sweet Bonanza crea vincite ricche con il suo meccanismo unico

Sweet Bonanza usa un originale motore di gioco a 6 rulli e 5 linee di vincita, senza payline vere e proprie.

Per formare una combinazione vincente basta allineare 8 o più simboli uguali in qualsiasi posizione sui rulli, senza requisiti di adiacenza. Questo rende molto frequenti le vincite, le puntate possono variare da 20 centesimi a 125 euro

L’RTP è del 96,49%, ben al di sopra della media.

Nonostante la grafica dolce, la volatilità è medio-alta, con vincite potenzialmente gigantesche fino a 21.175 volte la puntata.

Un mondo di dolci e caramelle: l'atmosfera colorata e golosa dello slot Sweet Bonanza

La slot Sweet Bonanza trasporta il giocatore in un'atmosfera coloratissima e interamente dedicata ai dolciumi. L'ambientazione richiama il videoclip musicale "California Gurls" di Katy Perry, in un mondo fatato popolato da leccornie e dolcetti.

Mentre si fanno girare le ruote, in sottofondo scorre una colonna sonora allegra e scanzonata, non particolarmente orecchiabile ma che non disturba la concentrazione sul gioco.

Sui rulli compaiono vari simboli a tema frutta e caramella. Tra i symbols di valore più basso troviamo banane, mirtilli, cocomeri, prugne e mele rosse. Più remunerativi sono i gems blu rettangolari, verdi poligonali, viola quadrati e i cuori rossi, questi ultimi simbolo di valore più elevato. Con 12 o più cuori rossi è possibile incassare un premio pari a 50 volte la puntata.

Insomma, un mondo dai colori sgargianti che riporta alla mente atmosfere da cartone animato, per un'esperienza di gioco in linea con il tema dolce e fantasioso di Sweet Bonanza.

Le caratteristiche bonus di Sweet Bonanza: tante opportunità di vincita

Uno degli aspetti più entusiasmanti dello slot Sweet Bonanza sono le numerose caratteristiche bonus in grado di moltiplicare le vincite.

La funzione "Tumble" si attiva quando si forma una combinazione vincente: i simboli vincenti vengono rimossi e sostituiti da nuovi, generando possibilmente altre combinazioni paganti e prolungando così l'emozione della caduta.

Con la funzione "Ante Bet" è possibile aumentare la posta di gioco da 20 a 25 monete per spin, raddoppiando in questo modo le probabilità di attivare i giri gratuiti tramite i scatter symbol aggiuntivi.

Proprio i free spin sono un altro punto di forza: si sbloccano con 4-5-6 scatter e offrono 10 giri gratuiti più premi dai 3x alla vincita totale x100. Durante i free spin appaiono anche le "bombe arcobaleno" capaci di moltiplicare le vincite fino a 100 volte.

Inoltre, è possibile rilanciare i free spin aggiuntivi ad ogni 3 scatter accumulati. Non esiste un limite massimo di giri gratuiti ottenibili.

Queste ed altre caratteristiche rendono Sweet Bonanza uno degli slot più completi e appassionanti per i giocatori.