"O noi o loro. Nel nostro programma c'è la lotta alle mafie. Bisogna costruire una nuova cultura della legalità, che faccia della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata una priorità. Nel collegio uninominale di Torre del Greco, dove sono candidato alla Camera, ci sono due comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Noi pensiamo che per battere le mafie bisogna recidere i rapporti tra camorra e politica, tra camorra e affari. Torre Annunziata e Castellammare di Stabia hanno il diritto di riprendersi il loro futuro".

Lo ha scritto sulla propria pagina social di Facebook il senatore Sandro Ruotolo, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Campania 1 – U07 di Torre del Greco.

“Anche a queste elezioni ci sono candidati dal passato opaco – ha proseguito -. Per noi la lotta alla camorra è una lotta per i diritti, per lo sviluppo, per il lavoro. Per noi, il voto deve essere libero. Gli altri candidati che dicono?”.